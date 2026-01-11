Власти предупредили белорусов об опасности от утечки аккаунтов в Instagram*. Подробности озвучили в телеграм-канале «#1регион» Брестского облисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что жителям Брестской области могут приходить фишинговые сообщения якобы от администрации Instagram*. Все дело в том, что в данной соцсети случилась масштабная утечка данных. Так, в открытом доступе оказались данные 17,5 миллионов пользователей.
В руки хакеров попали имена пользователей, реальные номера телефонов, ФИО, адреса электронной почти и другое. Вместе с тем пароли пока в базе не фигурируют. Но пользователям по всему миру приходят сообщения и письма от техподдержки с требованием срочно сменить пароль из-за «подозрительной активности». Затем нужно пройти «подтверждение аккаунта» по ссылке и авторизоваться якобы для защиты данных.
Утечка данных 17,5 млн аккаунтов произошла в Instagram*, это коснулось и белорусов. Фото: телеграам-канал «#1регион».
Но все указанное — ловушка. Если перейти по ссылке, которая ведет на поддельную страницу, то пользователи сами отдадут хакерам свой пароль, а также код двухфакторной аутентификации.
Instagram* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.