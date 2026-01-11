Власти предупредили белорусов об опасности от утечки аккаунтов в Instagram*

В руки хакеров попали имена пользователей, реальные номера телефонов, ФИО, адреса электронной почти и другое. Вместе с тем пароли пока в базе не фигурируют. Но пользователям по всему миру приходят сообщения и письма от техподдержки с требованием срочно сменить пароль из-за «подозрительной активности». Затем нужно пройти «подтверждение аккаунта» по ссылке и авторизоваться якобы для защиты данных.