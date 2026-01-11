Шире круг. В знаменитый маршрут «Золотое кольцо» добавят почти 50 городов и сел

В 2027-м году «Золотому кольцу» исполнится 60 лет. К этой дате в него решили включить 49 новых городов, поселков, сел и деревень. Сейчас официально в маршрут «Золотое кольцо» входит девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.
Теперь название «Золотое кольцо» будет включать несколько туристических «продуктов на любой вкус», уточняют в правительстве страны: традиционные автобусные экскурсии, 14 специальных автотуров, речные круизы с новыми остановками, железнодорожные туры.
— Расширяя «Золотое кольцо», мы расширяем и палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивеево до гастрономических выходных в Вятском, — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что расширение «Золотого кольца» позволит развиваться малым городам, поможет создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать эти места более привлекательными для жизни.
Вот какие населенные пункты войдут в обновленное «Золотое кольцо»:
Владимирская область: города Александров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Киржач, Кольчугино, Муром, Юрьев-Польский, поселки Боголюбово, Мстера, село Кидекша.
Ярославская область: города Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Углич, села Вятское и Годеново, деревня Карабиха.
Ивановская область: города Гаврилов Посад, Кинешма, Плес, Шуя, Южа, Юрьевец, поселок Палех, деревня Холуй.
Костромская область: города Галич и Нерехта, поселки Красное-на-Волге, Судиславль, Сусанино.
Московская область: города Ликино-Дулево, Хотьково, поселок Софрино, села Абрамцево и Гжель, деревня Мураново.
Тверская область: города Калязин, Кашин.
Нижегородская область: города Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Нижний Новгород, Павлово, Чкаловск, села Большое Болдино, Дивеево, Пурех.
Примечательно, что журналист «Советской культуры» Юрий Бычков, который является автором идеи маршрута «Золотое кольцо», предлагал включить в него некоторые из тех населенных пунктов, что собираются добавить сейчас.
Идею Бычкова о кольцевом туристическом маршруте в конце 1960-х подхватили члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Министерство культуры, туркомпания Интурист. Первые путешественники отправились «во всесоюзную туристскую поездку» 5 января 1971 года. За 20 суток они осмотрели Москву, Загорск (нынешний Сергиев Посад), Переславль-Залесский, Ростов Великий, Кострому, Ярославль, Плес, Щелыково, Иваново, Шую, Палех, Суздаль, Боголюбово и Владимир.
Успех этого проекта огромен: он не только пережил распад СССР, но и вдохновил на создание многочисленных похожих проектов — например, «Серебряного ожерелья», «Жемчужного ожерелья Татарстана», «Большого кольца Урала».
Но почему изначальный маршрут был именно таким? Кандидаты исторических наук Галина Егорова и Екатерина Болтунова в своей публикации в «Родине» отмечали, что российские императоры в XIX веке регулярно посещали Центральную Россию, многие из тех городов позже вошли в «Золотое кольцо».
Так, летом 1881 года, спустя несколько месяцев после убийства Александра II, его сын, новый император Александр III выбрал в качестве первой поездки маршрут Москва — Троице-Сергиева лавра — Владимир — Нижний Новгород — Кострома — Ярославль. Поездка Николая II в 1913 году была сформирована под влиянием путешествия Александра III, но она оказалась более короткой.
Спустя полвека после поездки Николая II маршрут, известный как «Золотое кольцо», появился на туристических картах СССР. Так советский маршрут почти совпал с царским. Разве что за исключением Нижнего Новгорода, так как Горький — это название города в советские времена — был закрытым для посещения. В итоге место Горького занял «город первого Совета» Иваново. Теперь Нижний Новгород войдет в «Золотое кольцо» официально.