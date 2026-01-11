Шире круг. В знаменитый маршрут «Золотое кольцо» добавят почти 50 городов и сел

Спустя полвека после поездки Николая II маршрут, известный как «Золотое кольцо», появился на туристических картах СССР. Так советский маршрут почти совпал с царским. Разве что за исключением Нижнего Новгорода, так как Горький — это название города в советские времена — был закрытым для посещения. В итоге место Горького занял «город первого Совета» Иваново. Теперь Нижний Новгород войдет в «Золотое кольцо» официально.