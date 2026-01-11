Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тележурналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал новые кадры телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с юным участником акции «Елка желаний», в ходе которого неожиданно прервалась связь, но быстро была восстановлена.
Путин 5 января поговорил по телефону с 7-летним Игорем Степаненко — участником благотворительной акции «Ёлка желаний», чью мечту помог осуществить. Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде.
«В разгар разговора связь Москва-Калининград, оказывается, прервалась», — прокомментировал автор и ведущий программы Павел Зарубин, выложив в своём Telegram-канале соответствующее видео.
Затем Путина и мальчика вновь соединили по телефону.
«Соединили вновь. Президент дождался», — добавил журналист.
В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.