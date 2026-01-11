Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья

Опубликованы новые кадры разговора Путина с юным участником акции «Елка желаний».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Тележурналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал новые кадры телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с юным участником акции «Елка желаний», в ходе которого неожиданно прервалась связь, но быстро была восстановлена.

Путин 5 января поговорил по телефону с 7-летним Игорем Степаненко — участником благотворительной акции «Ёлка желаний», чью мечту помог осуществить. Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде.

«В разгар разговора связь Москва-Калининград, оказывается, прервалась», — прокомментировал автор и ведущий программы Павел Зарубин, выложив в своём Telegram-канале соответствующее видео.

Затем Путина и мальчика вновь соединили по телефону.

«Соединили вновь. Президент дождался», — добавил журналист.

В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.