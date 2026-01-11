Как правильно утилизировать новогоднюю елку: советы для омичей

Новогодние праздники позади, но зеленая гостья все еще стоит в углу и напоминает: пора решить, что с ней делать. Главное — не спешите выбрасывать елку в мусорный контейнер или оставлять ее у подъезда, возле забора или на детской площадке.
«Необходимо снять с елки все лишнее: игрушки, мишуру, гирлянды, скотч. После этого — отнести ее на площадку для складирования КГО (крупногабаритных отходов) и оставить там», — рассказали в пресс-службе минприроды Омской области.
Оставлять елку там нужно аккуратно — так, чтобы она не мешала прохожим и не загораживала проезд машинам. С площадки КГО новогодние деревья забирает и вывозит региональный оператор по обращению с отходами — в Омской области это компания «Магнит».
