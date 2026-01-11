«На 50% дешевле оригинала». Белорусские ученые создали аналог популярного иностранного препарата от эпилепсии

В Беларуси ученые создали аналог иностранного препарата от эпилепсии. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.
На фармацевтическом рынке страны появился препарат «Габапентин-НАН», который был разработан белорусскими учеными для пациентов с эпилепсией и заболеваниями нервной системы. Ранее указанный препарат поставлялся в Беларусь из-за границы, но на фоне санкций каналы импорта оказались фактически заблокированными.
Над созданием лекарства, которое нейтрализует острые боли и снимает судороги, белорусские учены работали более четырех лет. В 2025 году препарат «Габапентин-НАН» успешно прошел клинические испытания и вышел на рынок.
«В части состава это 100-процентный аналог оригинала», — заметили в эфире телеканала.
Начальник отдела научных исследований и разработок предприятия «Академфарм» Владислав Гудович обратил внимание, что в стране отсутствовал оригинальные препарат. Он пояснил, что были только иностранные, генерические препараты.
— В случае со стоимостью оригинального препарата наш где-то ориентировочно процентов на 50% дешевле точно. Особенность наша, что мы единственные, кто повторил оригинальный препарат. Не только в части внешнего вида и формы выпуска, дозировок, а еще и профиля примесей, — подчеркнул начальник отдела.
Над созданием лекарства работали специалисты предприятия «Академфарм». Ученые для воссоздания необходимой формулы, выстраивали статистические и математические модели.
— И именно подбор корректных, правильных и подходящих марок вспомогательного компонента, в том числе активного ингредиента, достаточно затруднило фармразработку, — отметила начальник лаборатории технологии готовых лекарственных форм предприятия «Академфарм» Екатерина Насенникова.
