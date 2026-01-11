«На 50% дешевле оригинала». Белорусские ученые создали аналог популярного иностранного препарата от эпилепсии

— В случае со стоимостью оригинального препарата наш где-то ориентировочно процентов на 50% дешевле точно. Особенность наша, что мы единственные, кто повторил оригинальный препарат. Не только в части внешнего вида и формы выпуска, дозировок, а еще и профиля примесей, — подчеркнул начальник отдела.