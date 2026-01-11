Молдавия приостанавливает вещание двух российских телеканалов

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Власти Молдавии приостановили вещание телеканалов «Золотая коллекция» и «Родное кино» из-за показов фильмов о войне. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, фильмы запрещены по указанию правящей Партии действия и солидарности (ПДС).
«Добро пожаловать в информационное гетто», — написал Петрович. Он подчеркнул, что власти через подобные решения пытаются оградить население от исторической правды и культурного наследия. Под запрет недавно попала, и лента «Они сражались за родину» которую снял советский режиссер Сергей Бондарчук по роману Михаила Шолохова. Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан заявил в своем выступлении, что власти приняли решение закрыть представительство Россотрудничества в Кишиневе «за продвижение памяти о Великой Победе» над фашизмом.
В 2022 году президент Молдавии Майя Санду подписала принятый парламентом закон о запрете трансляции новостных программ из России. В нем запрещена трансляция российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, но разрешены «развлекательные передачи, в которых нет военного контекста». Также в законе определены жесткие наказания за дезинформацию. Российское посольство назвало это решение необъективным и политизированным. В предвзятом отношении к СМИ на фоне событий на Украине Санду и ее партию обвинила оппозиция.