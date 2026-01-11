Молдавия приостанавливает вещание двух российских телеканалов

В 2022 году президент Молдавии Майя Санду подписала принятый парламентом закон о запрете трансляции новостных программ из России. В нем запрещена трансляция российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, но разрешены «развлекательные передачи, в которых нет военного контекста». Также в законе определены жесткие наказания за дезинформацию. Российское посольство назвало это решение необъективным и политизированным. В предвзятом отношении к СМИ на фоне событий на Украине Санду и ее партию обвинила оппозиция.