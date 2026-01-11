Лабрадор Спарта, воспитанная в Кольцово, начала работать в аэропорту Камчатки

Накануне Нового года в аэропорту Елизово на Камчатке появилась новая сотрудница. Лабрадор-ретривер по кличке Спарта с лета прошлого года проходила «курс молодого бойца» в кинологической службе Кольцово. Ее, как и других служебных собак, кинологи начали обучать в щенячьем возрасте. Спарту знакомили с запахами взрывчатых веществ, приучали работать в условиях большого скопления людей и повышенного шума. Также у животного развивали выносливость и ловкость.