Лабрадор Спарта, воспитанная в Кольцово, начала работать в аэропорту Камчатки

Пес, которого воспитали в Екатеринбурге, отправился работать в аэропорт Камчатки.

Источник: пресс-служба аэропорта Елизово

Накануне Нового года в аэропорту Елизово на Камчатке появилась новая сотрудница. Лабрадор-ретривер по кличке Спарта с лета прошлого года проходила «курс молодого бойца» в кинологической службе Кольцово. Ее, как и других служебных собак, кинологи начали обучать в щенячьем возрасте. Спарту знакомили с запахами взрывчатых веществ, приучали работать в условиях большого скопления людей и повышенного шума. Также у животного развивали выносливость и ловкость.

— Наша новая сотрудница еще только адаптируется к новым условиям, знакомится с местом, где будет работать, с новыми людьми, запахами, — рассказала инспектор-кинолог организационно-производственного отдела подразделения транспортной безопасности аэропорта Елизово Вероника Брылева.

Кстати, в аэропорту Камчатки у Спарты есть «старшая наставница» — лабрадор Инга.

— Собака еще молодая и очень активная, но проявляет большой интерес к запахам, ей любопытно все новое, — поделилась мнением о новой сотруднице аэропорта Елизово Вероника Брылева.