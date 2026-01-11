Рыжий кот дважды застрял в Петербурге и не даёт спасателям покоя

Спасатели и волонтёры уже применили несколько способов для извлечения животного. Через заслонку за обоями они смогли осмотреть шахту руками и камерой, обнаружив кота на одном из переходов. Также был найден доступ к дымоходу на крыше, где несколько дней пытались поймать кота с помощью силков, опуская еду и петлю по шахте.