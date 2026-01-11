Новые снимки космического объекта 3I/ATLAS озадачили ученых

Новые снимки космического объекта 3I/ATLAS, за которым наблюдает все научное сообщество, поставили под сомнение существующие представления о поведении комет. Об этом заявили ученые из сообщества All Day Astronomy.
«На первый взгляд изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока ситуация не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу, которая противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет», — сказано в сообщении. Ученые отметили, что их выводы — результат анализа объективных снимков NASA.
Напомним, 3I/ATLAS, открытый сетью телескопов NASA 1 июля, стал третьим известным межзвездным объектом в Солнечной системе. Ученые расходятся во мнениях о его природе: некоторые считают его кометой, другие допускают искусственное происхождение.
Космический телескоп NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) зафиксировал объект 3I/ATLAS за два месяца до его официального открытия. Анализ архивных данных позволил это установить и выявил необычные детали. В частности, ученые обнаружили небольшое, но систематическое смещение реальной позиции объекта относительно расчетной. Это может указывать на негравитационные эффекты или особенности калибровки инструментов, свидетельствующие об искусственном происхождении объекта.