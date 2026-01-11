Новые снимки космического объекта 3I/ATLAS озадачили ученых

«На первый взгляд изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока ситуация не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу, которая противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет», — сказано в сообщении. Ученые отметили, что их выводы — результат анализа объективных снимков NASA.