В Пермском крае издали первый за 150 лет «Русско-коми-пермяцкий словарь»

Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования перед новым годом представил новое уникальное издание. В Пермском крае впервые за последние 150 лет увидел свет «Русско-коми-пермяцкий словарь».
Над словарем работал авторский коллектив специалистов в области коми-пермяцкого языка включая ученых-лингвистов и педагогов. Уникальное издание вместило 21 тыс. слов.
«Словарь предназначен для широкого круга читателей. В ближайшее время он поступит в библиотеки Коми-Пермяцкого округа», — стало известно во время прошедшей презентации.
Также перед Новым годом в Кудымкаре издали авторский сборник Василия Козлова «100 удивительных загадок». В нем представлены загадки на коми-пермяцком и русском языках. Книгу красочными иллюстрациями оформила дизайнер Елизавета Талавира.