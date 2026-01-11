Магнитная буря обрушилась на Землю, вызвав северные сияния — что ждать белорусам

Однако возможность увидеть северные сияния была сильно ограничена погодными условиями — небо было затянуто тучами. В частности, северные сияния смогли увидеть в России (Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская и Челябинская области), а также в Европе — в скандинавских странах, Германии и Польше.