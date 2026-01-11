Магнитная буря обрушилась на Землю, вызвав северные сияния, — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщает телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Ночью произошла вторая магнитная буря января, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями», — отметили ученые.
Однако возможность увидеть северные сияния была сильно ограничена погодными условиями — небо было затянуто тучами. В частности, северные сияния смогли увидеть в России (Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская и Челябинская области), а также в Европе — в скандинавских странах, Германии и Польше.
Ученые отметили, что магнитная буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, которое было выброшено в момент одной из слабых вспышек на Солнце, случившейся несколько дней назад.
«В настоящее время, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля все еще находится внутри облака плазмы. Возможны “афтершоки”, — не исключают специалисты.
Тем временем синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси.
Ранее мы собрали, что произошло после победы Арины Соболенко над украинкой Мартой Костюк в финале турнира в Брисбене: «Чтобы доказать свою состоятельность».
А еще власти предупредили белорусов об опасности от утечки аккаунтов в Instagram*.