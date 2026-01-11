Власти Балтийска рассказали, почему в кранах не было воды

В администрации городского округа отметили, что это связано с отсутствием давления в системе водоснабжения: «Причина — утечка на территории земель Министерства обороны. Специалисты “Балтводы” совместно с Центральным жилищно-коммунальным управлением провели работы, аварию ликвидировали, и сейчас вода в округе есть. Для нормализации давления в системе и наполнения резервуаров потребуется около суток. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. В подобных ситуациях вы можете обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации по телефону: (8 401−45) 3−06−66».