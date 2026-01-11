Директор автовокзала в Чайковском возглавил местную похоронную службу

Согласно Rusprofile, учреждение создано 23 декабря. Основной вид деятельности — организация похорон и представление связанных с ними услуг. Единственным учредителем является Чайковский городской округ в лице управления ЖКХ и транспорта городской администрации. Гендиректором числится Сергей Баранов. Господин Баранов также выступает руководителем местного МАУ «Автовокзал» с ноября 2023 года.