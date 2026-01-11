Ричмонд
На Дону победители всероссийских олимпиад получат премии в начале 2026 года

Победители всероссийских предметных олимпиад из Ростовской области их наставники в начале 2026 года получат специальные премии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

Согласно распоряжению губернатора, школьники получат по 18 тыс. руб., а их наставники — по 100 тыс. руб.

«Победа ученика — это всегда общее достижение. И вклад педагога, который вдохновил, научил и поддержал, невозможно переоценить», — отметил Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что списки получателей премий утверждены, средства перечислены, дипломы подготовлены. Вручать их будут в начале 2026 года.

