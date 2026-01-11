Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обратный отсчёт пошёл: выборы в Гагаузии могут не состояться — остаётся всё меньше времени, чтобы их спасти

И.о. спикера НСГ Николай Орманжи призвал коллег к ответственности: если до 20 января депутаты не утвердят смету расходов ЦИК, полномочия комиссии прекратятся автоматически.

Источник: Комсомольская правда

Выборы в Гагаузии — под угрозой, заявил и.о. председателя Народного собрания Николай Орманжи.

По его словам, депутаты должны утвердить смету расходов ЦИК до 20 января. Если этого не произойдет, полномочия членов комиссии не будут продлены, и процесс формирования ЦИК придётся начинать заново. В этом случае выборы 22 марта могут не состояться.

«Я призываю коллег действовать ответственно. Кому-то может не нравиться дата 22 марта, но это решение коллегиального органа, принятое большинством. Оно подлежит исполнению», — заявил Орманжи.

Следующая попытка утвердить смету назначена на 12 января. Ранее заседание сорвалось из-за отсутствия кворума.