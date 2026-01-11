Историческую водонапорную башню в Слюдянке превратят в современный визит-центр

В Слюдянке реконструируют памятник архитектуры — водонапорную башню 1900 года постройки. Сооружение станет основой для центра под названием «Ожившая история старой башни». Об этом сообщается на сайте Культура38.
— Авторы проекта планируют разместить внутри историческую экспозицию и арт-галерею. Здесь будут проводить экскурсии и творческие мастер-классы, — уточняется в сообщении.
Здание построено из красного кирпича и гранита ссыльными поляками для железнодорожной станции. Башня состоит из двух цилиндрических объемов высотой 19 и 11 метров, соединенных железной винтовой лестницей. Реставрация позволит сохранить этот объект.
