Историческую водонапорную башню в Слюдянке превратят в современный визит-центр

В башне планируют разместить историческую экспозицию и арт-галерею.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянке реконструируют памятник архитектуры — водонапорную башню 1900 года постройки. Сооружение станет основой для центра под названием «Ожившая история старой башни». Об этом сообщается на сайте Культура38.

— Авторы проекта планируют разместить внутри историческую экспозицию и арт-галерею. Здесь будут проводить экскурсии и творческие мастер-классы, — уточняется в сообщении.

Здание построено из красного кирпича и гранита ссыльными поляками для железнодорожной станции. Башня состоит из двух цилиндрических объемов высотой 19 и 11 метров, соединенных железной винтовой лестницей. Реставрация позволит сохранить этот объект.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что деревянный жилой дом загорелся в Тайшете из-за короткого замыкания.