Сезон охоты на лосей закрыт в Нижегородской области

Этот ценный вид охотничьих ресурсов строго охраняется: сроки охоты и лимиты добычи ежегодно корректируют на основе данных госмониторинга. В прошлом сезоне квота на лося составила 2 тысячи 77 голов — на 178 особей больше, чем в 2024 году. Такое увеличение стало возможным благодаря устойчивому росту популяции.