Сезон охоты на лосей закрыт в Нижегородской области

С 11 января в Нижегородской области завершен сезон охоты на лося — крупнейшего представителя семейства оленевых, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Поголовье лосей в нашей области растет. По данным госмониторинга охотничьих ресурсов, в 2023 году в регионе насчитывалось свыше 22,2 тысячи особей, в 2024-м — 25,1 тысячи, а сейчас их число превысило 25,6 тысячи.
Этот ценный вид охотничьих ресурсов строго охраняется: сроки охоты и лимиты добычи ежегодно корректируют на основе данных госмониторинга. В прошлом сезоне квота на лося составила 2 тысячи 77 голов — на 178 особей больше, чем в 2024 году. Такое увеличение стало возможным благодаря устойчивому росту популяции.
Чтобы поддерживать баланс, в области круглый год проводят биотехнические мероприятия: в местах обитания лосей выкладывают солонцы с минеральной подкормкой. Соль помогает самкам вынашивать здоровое потомство, а самцам наращивать рога.
За незаконную добычу лося грозит уголовная ответственность плюс возмещение вреда (от 240 до 400 тысяч рублей за одну особь). За 2025 год зафиксировали 920 нарушений природоохранного законодательства. Изъято 30 единиц оружия.