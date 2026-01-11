Что нужно знать о жизни в Лос-Анджелесе в 2026 году

— К русским в Лос-Анджелесе нет какого-то особенного отношения. Американцы не склонны к обобщениям: они не привязывают отдельного человека к политике или к образу страны в целом. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы ко мне относились иначе, чем к представителям любых других национальностей. Иногда в разговорах всплывали личные истории. Например, один продюсер рассказывал мне, как он работал с русским продюсером, как это было классно, как они приезжали в Москву и как их там принимали. Другой делился впечатлениями о поездке во Владивосток — я сам там никогда не был, но тот был в полном восторге от города и говорил, что Владивосток во многом напоминает ему Сан-Франциско.