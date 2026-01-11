В Воронеже из-за атаки БПЛА погибла женщина, повреждена православная гимназия

«Почти все эти три часа я пряталась в туалете. Вспомнила, что при угрозе удара надо отключить газ — перекрыла трубу на кухне и сначала пошла в ванную. Но нет, думаю, там зеркало. Зеркало — потенциальные осколки. И засела в туалете с телефоном, не выпуская его из рук. ~Я впервые поймала себя на мысли, что вот сейчас впервые — боюсь~», — добавила женщина.