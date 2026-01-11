СК пригрозил управляющим компаниям Петербурга уголовными делами за сосульки

Для безопасного передвижения по скользким улицам ведомство советует не только выбрать обувь с нескользящей подошвой, но и использовать подручные средства для устойчивости — например, трость с резиновым наконечником. Особое внимание стоит уделять остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, где лед часто бывает особенно плотным и опасным.