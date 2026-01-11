СК пригрозил управляющим компаниям Петербурга уголовными делами за сосульки

«Ответственность за своевременное устранение наледи и сосулек с крыш несут управляющие компании и собственники зданий. В случае получения травм по вине недобросовестного исполнения своих обязанностей работниками коммунальных служб и УК, следственными органами будут приняты меры процессуального реагирования», — отметили в пресс-службе следкома.
Для безопасного передвижения по скользким улицам ведомство советует не только выбрать обувь с нескользящей подошвой, но и использовать подручные средства для устойчивости — например, трость с резиновым наконечником. Особое внимание стоит уделять остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, где лед часто бывает особенно плотным и опасным.
Следователи также призывают помогать тем, кто особенно уязвим на скользкой дороге — пожилым людям или людям с ограниченными возможностями.
Рекомендации также посвящены защите от падающего льда. Помимо совета обходить стороной карнизы зданий, СК настоятельно рекомендует внимательно осматривать обстановку перед выходом из подъезда — опасность может быть прямо над головой.
Родителям советуют объяснить эти правила детям. Самый важный практический шаг со стороны горожан — не оставаться равнодушным и сразу сообщать об опасных скоплениях льда и сосульках в управляющую компанию или ТСЖ. Самостоятельно сбивать лед запрещено — это может привести к травмам.
