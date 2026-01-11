Новогодняя ель Кронштадта представлена на всероссийском конкурсе

Для размещения новогоднего дерева выбрана Якорная площадь, которая считается символом исторической устойчивости Кронштадта и преемственности традиций портового города. Концепция оформления подчёркивает связь современного облика города с его прошлым. Ель участвует во всероссийском онлайн-голосовании, которое продлится до 13 января. По состоянию на текущий момент кронштадтская ель занимает лидирующую позицию с заметным отрывом от других участников конкурса.