В городе-спутнике Волгограда закроют на ремонт мост через станцию Волжский

В городе Волжском с 12 января изменится для пешеходов маршрут прохода через железнодорожную станцию. Причиной станет начинающийся ремонт пешеходного моста, который соединяет Волжский абразивный завод с улицей Кирова, сообщили в ПривЖД.
— Чтобы попасть на территорию завода необходимо пересечь железнодорожные пути в районе вокзала, руководствуясь размещенной информацией и навигацией, — рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Ремонт моста планируют завершить до конца первого квартала 2026 года. На переходе через жд пути укрепят конструкции, заменят лестницы, уложат новый асфальт, а после смонтируют новое ограждение.
Волжан просят не забывать о безопасности при переходе железнодорожных путей.