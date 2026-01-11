Ричмонд
В городе-спутнике Волгограда закроют на ремонт мост через станцию Волжский

Маршрут прохода пешеходов через станцию Волжский изменится с 12 января.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском с 12 января изменится для пешеходов маршрут прохода через железнодорожную станцию. Причиной станет начинающийся ремонт пешеходного моста, который соединяет Волжский абразивный завод с улицей Кирова, сообщили в ПривЖД.

— Чтобы попасть на территорию завода необходимо пересечь железнодорожные пути в районе вокзала, руководствуясь размещенной информацией и навигацией, — рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Ремонт моста планируют завершить до конца первого квартала 2026 года. На переходе через жд пути укрепят конструкции, заменят лестницы, уложат новый асфальт, а после смонтируют новое ограждение.

Волжан просят не забывать о безопасности при переходе железнодорожных путей.