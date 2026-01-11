Бастрыкин ждет доклад о пропавшем год назад жителе Башкирии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении жителя Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, в марте прошлого года он ушел из дома в деревне Япарка, а через несколько дней его заметили на территории соседнего села. Сейчас о его судьбе ничего неизвестно.
В СК Башкирии начали расследовать уголовное дело, Бастрыкин ждет его предварительные и окончательные результаты.
