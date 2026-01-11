Ричмонд
Роковая случайность спасла ребёнка: молдаванин в Италии хотел взять с собой дочь на новогодний салют, а сам погиб

В новогоднюю ночь трагедия коснулась семьи молдавского соотечественника в Риме.

Источник: Комсомольская правда

В Риме 63-летний Ион Ботнарь погиб при взрыве пиротехнического изделия, которое хотел показать своей 8-летней дочери. По счастливой случайности, ребёнок остался дома — это спасло ей жизнь.

В ночь с 31 декабря на 1 января он хотел показать Эмме, своей младшей дочери, фейерверк, способный выпустить цветной дым. Однако устройство оказалось неисправным, взрыв был мощным и мгновенно убил мужчину, оторвав ему руку.

Родные Иона сейчас просят помощи в репатриации его тела в Молдову для похорон. Семья выражает благодарность всем, кто поддержит их в это тяжёлое время и поможет покрыть расходы на перевозку и похороны.

«Ион помогал многим людям в жизни; теперь наша очередь сделать что-то для него», — говорится в сообщении семьи.