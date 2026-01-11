Ричмонд
В Самаре бывший военный комиссар окажется в тюрьме за фиктивные документы

В Самаре экс-комиссар освобождал молодых людей от военной службы.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре бывший военный комиссар окажется в колонии. Мужчина освобождал молодых людей от службы за взятки, соответствующая информация опубликована на сайте областного суда.

По данным ведомства, экс-комиссара признали виновным в организации схемы по фиктивному освобождению призывников от службы. За поддельные документы представители комиссариата получал взятки. Мужчина вносил ложные данные в медицинские карты молодых людей.

Подозреваемого признали виновным. Его приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в 3 млн рублей. После апелляционной жалобы решение было пересмотрено, суд не стал конфисковать имущество подсудимого.