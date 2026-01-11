В Краснодаре коммунальные службы перевели в режим готовности из-за непогоды

В Краснодаре действует штормовое предупреждение. В ближайшие дни в городе ожидаются заморозки, сильный ветер, дождь и снег.
Коммунальные и дорожные службы готовятся к ухудшению погодных условий. В ночь на дежурство выйдут 40 единиц спецтехники для очистки и обработки дорог и пешеходных зон. При необходимости количество техники и специалистов увеличат. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Управляющим компаниям поручено обеспечить порядок на придомовых территориях многоквартирных домов. Собственникам частных домов и коммерческих помещений рекомендовано самостоятельно следить за подходами и подъездами к своим участкам.
Водителей просят не выезжать на летней резине — это опасно и запрещено. Жителям советуют заранее планировать маршруты на работу и учебу. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.