В Краснодаре коммунальные службы перевели в режим готовности из-за непогоды

Коммунальные и дорожные службы готовятся к ухудшению погодных условий. В ночь на дежурство выйдут 40 единиц спецтехники для очистки и обработки дорог и пешеходных зон. При необходимости количество техники и специалистов увеличат. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.