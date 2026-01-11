Ричмонд
Победители олимпиад в Ростовской области будут получать денежные премии

Детям — 18 000, а учителям — по 100 000: Губернатор Юрий Слюсарь анонсировал выплаты школьникам и их педагогам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области победители предметных олимпиад и их наставники будут получать денежные премии. Об этом в воскресенье, 11 января, в своем телеграм-канале рассказал глава Донского региона Юрий Слюсарь.

Власти региона учредили специальные выплаты для поощрения лучших учеников и их наставников. Это делается для того, чтобы отметить их серьезные достижения и упорный труд.

— Учащиеся, победившие на олимпиадах, получат по 18 тысяч рублей каждый. Для многих школьников это станет первой значительной денежной наградой, которая покажет, что их знания и способности ценятся, — заметил глава региона.

Педагоги, подготовившие победителей, будут премированы суммой в 100 тысяч рублей.

— Победа ученика — это всегда общий успех, и вклад учителя невозможно переоценить, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Все организационные вопросы уже решены. Списки получателей утверждены, деньги переведены, дипломы подготовлены. Торжественное вручение наград пройдет в начале нового года в городах и районах области, отметил губернатор.

