Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме

Собянин: коммунальные службы Москвы работали в усиленном режиме в праздники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников комплекса городского хозяйства за работу в усиленном режиме в новогодние праздники.

«Коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме… Благодаря основательной подготовке праздники прошли в штатном режиме. Спасибо всем сотрудникам городского хозяйства за работу», — написал Собянин в мессенджере Max.

Он отметил, что была обеспечена стабильная работа ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных пунктов и электрических центров питания.

«На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. В ночь с 6 на 7 января пожарные, спасатели и добровольцы дежурили возле храмов и церквей», — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что также в круглосуточном режиме продолжается ликвидация последствий прошедшего снегопада.

