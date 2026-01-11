Ричмонд
Дед Мороз завершил свое 54-дневное путешествие по России

В заключительный день новогодних праздников, 11 января, Дед Мороз завершил свое пятое путешествие по России.

Об этом говорится в Telegram-канале «Российских железных дорог» (РЖД).

Сезон продлился 54 дня. За это время поезд зимнего волшебника преодолел более 20 тысяч километров и привез праздник в 70 больших и малых городов страны.

«Участниками праздничных мероприятий на вокзалах стали почти 450 тысяч человек», — рассказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

Проект стартовал в 2021 году. За все это время Дед Мороз посетил свыше 360 городов, проехав более 120 тысяч километров. Посетить праздничные мероприятия на вокзалах смогли больше 2 миллионов гостей.

«Впереди — новые маршруты, города и новые активности. Команда Поезда Деда Мороза уже готовится к шестому сезону», — сообщили в компании.