Дед Мороз завершил свое 54-дневное путешествие по России

Сезон продлился 54 дня. За это время поезд зимнего волшебника преодолел более 20 тысяч километров и привез праздник в 70 больших и малых городов страны.
«Участниками праздничных мероприятий на вокзалах стали почти 450 тысяч человек», — рассказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов.
Проект стартовал в 2021 году. За все это время Дед Мороз посетил свыше 360 городов, проехав более 120 тысяч километров. Посетить праздничные мероприятия на вокзалах смогли больше 2 миллионов гостей.
«Впереди — новые маршруты, города и новые активности. Команда Поезда Деда Мороза уже готовится к шестому сезону», — сообщили в компании.