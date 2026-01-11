Ричмонд
В Москве круглосуточно устраняют последствия непогоды

Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия непогоды в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды в Москве, к среде может выпасть еще до 12 сантиметров снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«В отдельных районах города вновь сильный снегопад. К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непрерывно проводятся работы по погрузке и вывозу снежных валов, в течение всего светового дня очищаются кровли многоквартирных домов.

«Недавно приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторяем по мере выпадения осадков», — сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.