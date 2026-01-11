Свердловскую область и Пермский край свяжет новый снегоходный маршрут

Новый снегоходный маршрут свяжет Свердловскую область и Пермский край. Он будет проходить вдоль реки Чусовая. Об этом в своих соцсетях рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. Он отметил, что лично протестировал данный маршрут в январские праздники.
— Было и на что посмотреть (места в районе Слободы и Каменки — одни из самых красивых на нашей Чусовой) и что обсудить, — написал Дмитрий Ионин на своей странице во «Вконтакте».
Он добавил, что встретился с представителями туротрасли и обсудил вопросы безопасности поездок на снегоходах, а также привлечения в регион иностранных туристов.