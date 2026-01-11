Ричмонд
В Волгоградской области продлили срок оплаты коммунальных услуг

Оплачивать ЖКУ теперь можно до 15-го числа.

Источник: Алена Бжахова/ТАСС

Как сообщает комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число месяца. Это изменение поможет жителям своевременно оплачивать счета, учитывая, что именно к середине месяца большинство получают зарплату. Это, в свою очередь, снизит риск начисления пеней.

Отметим, что в регионе продолжается активное развитие цифровых сервисов, включая услуги в сфере ЖКХ. Жители региона могут оплачивать коммунальные платежи, передавать показания счетчиков и взаимодействовать с управляющими компаниями через личный кабинет на портале ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Последним сервисом уже пользуются более 175 тысяч человек.