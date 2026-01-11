В Волгоградской области продлили срок оплаты коммунальных услуг

Отметим, что в регионе продолжается активное развитие цифровых сервисов, включая услуги в сфере ЖКХ. Жители региона могут оплачивать коммунальные платежи, передавать показания счетчиков и взаимодействовать с управляющими компаниями через личный кабинет на портале ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Последним сервисом уже пользуются более 175 тысяч человек.