В Самаре изменится расписание зимней переправы до с. Рождествено с 12 января

Самарцев предупредили об изменении работы зимней переправы «Самара — Рождествено».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили об изменении в расписании зимней переправы. Новый график начнет действовать с 12 января, сообщают в минтрансе.

— Первый рейс из Самары будет отправляться в 07:30. Последний рейс из Рождествено — в 17:45. Заход на остановку «Проран» — в 10:00 и в 15:00. Отправление в остальное время будет осуществляться по мере наполнения судна, — отметили в сообщении.

Изменения ввели для организации более интенсивного движения в периоды пиковой нагрузки. Кроме того, пассажирам стоит помнить, что работа переправы зависит от ледовой обстановки на Волге. В случае снегопада или метели движение судов на воздушной подушке могут приостановить.