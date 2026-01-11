В Самаре изменится расписание зимней переправы до с. Рождествено с 12 января

— Первый рейс из Самары будет отправляться в 07:30. Последний рейс из Рождествено — в 17:45. Заход на остановку «Проран» — в 10:00 и в 15:00. Отправление в остальное время будет осуществляться по мере наполнения судна, — отметили в сообщении.