Глава СКР вступился за троих детей, получивших травмы на горке в Волгограде

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки после травмирования троих малолетних детей на снежной горке в Кировском районе Волгограда.
Горнолыжный комплекс в Кировском районе открылся 27 декабря. Сначала посетителей пустили только на снежную горку для катания на тюбингах. В первый же день многие волгоградцы получили массу адреналина. Трое детей покалечились на спуске, двоих увезли после отдыха в больницу.
Мать двоих мальчиков обратилась в приемную Бастрыкина в сети «ВКонтакте». Во время катания с горки ее дети упали, одного из них после доставили в больницу. В тот же день на той же горке указательный знак свалился прямо на девочку. Ребенку потребовалась операция.
— Отмечается, что сотрудниками комплекса инструктаж по технике безопасности не проводился, контроль за детьми не осуществлялся, первая помощь пострадавшим не оказывалась, — рассказали в Информационном центре СК России.
Волгоградские следователи проводят процессуальную проверку по указанным фактам. О ее результатах руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Семенов доложит Бастрыкину.