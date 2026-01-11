Заболеваемость гриппом вырастет в Нижегородской области после каникул

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области ожидается после новогодних каникул, об этом сообщается в telegram-канале главреда МИА «Стационар-пресс» Алексея Никонова.
По словам специалиста, тенденция почти ежегодная. Например, в январе 2025 года заболеваемость гриппом и ОРВИ после длинных выходных в стране выросла на 31%.
«Это закономерный результат возвращения детей и взрослых в организованные коллективы», — подчеркнул он.
Никонов заметил, что если нижегородцы с симптомами ОРВИ посещали массовые новогодние гуляния — всплеск заболеваемости будет более выраженным.
«К слову, грипп не давал нижегородским медикам расслабиться и в праздники: 22 из 27 вызовов врача на дом были по поводу ОРВИ», — рассказал он, добавив, что тяжелее всего болеют люди 65+ и непривитые от гриппа дети.
