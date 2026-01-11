Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В связи с непогодой в Симферополе дежурят семь комбинированных машин

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

В воскресенье, 11 января, в связи с непогодой в Симферополе дежурят семь комбинированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«На дежурство вышли семь комбинированных машин МБУ “Город”, — говорится в сообщении.

Если выпадет снег, а также образуется гололедица, техника будет проводить обработку дорог противогололедными материалами. Такие меры позволят обеспечить безопасного движения.

«При необходимости парк техники будет дополнительно усилен», — добавили в симферопольской администрации.