В воскресенье, 11 января, в связи с непогодой в Симферополе дежурят семь комбинированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
«На дежурство вышли семь комбинированных машин МБУ “Город”, — говорится в сообщении.
Если выпадет снег, а также образуется гололедица, техника будет проводить обработку дорог противогололедными материалами. Такие меры позволят обеспечить безопасного движения.
«При необходимости парк техники будет дополнительно усилен», — добавили в симферопольской администрации.