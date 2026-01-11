Ричмонд
ГАИ всегда придёт на помощь: сотрудники Госавтоинспекции помогают доставать застрявшие автомобили

Экипажи ДПС дежурят на дорогах.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области сотрудники ГАИ в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме и даже помогают доставать застрявшие автомобили. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Экипажи ДПС дежурят на дорогах, чтобы оперативно реагировать на происшествия и помогать гражданам в любых нештатных ситуациях.

В ГАИ напомнили водителям:

Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от резких манёвров. Перед поездкой проверьте исправность автомобиля. Подумайте о целесообразности поездки на личном транспорте.

Пешеходам:

Переходите проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности. В тёмное время суток используйте световозвращающие элементы. Будьте особенно осторожны на тротуарах и при выходе из общественного транспорта.