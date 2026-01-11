В Ленинградском зоопарке объяснили, почему заяц не трус

При этом, по данным зоологов, в естественной среде заяц демонстрирует высокие способности к выживанию. Основной задачей животного является своевременное обнаружение угрозы и уход от хищника. К ключевым особенностям зайца относятся длинные задние конечности, позволяющие развивать скорость до 70 километров в час, крупные уши, которые помогают улавливать слабые звуки и участвуют в терморегуляции, а также сезонная смена окраса шерсти, обеспечивающая маскировку летом и зимой.