Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичей предупредили о корректировках авиарейсов из-за нового снегопада

Росавиация предупредила о корректировках рейсов из-за нового снегопада в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ливневый снег ожидается в ночь на понедельник в Москве, непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта, сообщили в Росавиации.

«Снежная зима в столичном регионе продолжается. С 21:00 до 08:00 мск 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега. Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении.

Изменения могут быть связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Росавиация рекомендует пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения и оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж.

«Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы работают в усиленном режиме», — отметили в Росавиации.