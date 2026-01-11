Москвичей предупредили о корректировках авиарейсов из-за нового снегопада

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ливневый снег ожидается в ночь на понедельник в Москве, непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта, сообщили в Росавиации.
«Снежная зима в столичном регионе продолжается. С 21:00 до 08:00 мск 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега. Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении.
Изменения могут быть связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой воздушных судов противообледенительной жидкостью.
Росавиация рекомендует пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения и оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж.
«Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы работают в усиленном режиме», — отметили в Росавиации.