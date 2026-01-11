Москвичей предупредили о корректировках авиарейсов из-за нового снегопада

«Снежная зима в столичном регионе продолжается. С 21:00 до 08:00 мск 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега. Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении.