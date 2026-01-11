Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шереметьево опровергли сообщения о разбросанных чемоданах и матрасах

Аэропорт Шереметьево опроверг информацию о разбросанных чемоданах в аэропорту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Столичный аэропорт «Шереметьево» опроверг распространяемую в соцсетях информацию, что в одном из терминалов разбросаны чемоданы и матрасы.

«Ряд (Telegram — ред.) каналов публикует сейчас недостоверную информацию о работе “Шереметьево” и демонстрирует кадры скопления большого количества хаотично разбросанных чемоданов и матрасов в зонах выдачи багажа Терминала С. Это абсолютно не соответствует действительности… В настоящий момент все матрасы собраны и в залах аэропорта отсутствуют», — говорится в пресс-релизе воздушной гавани.

Пресс-служба аэропорта указала на важность публикации актуальной информации и призвала редакторов медиа не поднимать волну паники.