В Шереметьево опровергли сообщения о разбросанных чемоданах и матрасах

«Ряд (Telegram — ред.) каналов публикует сейчас недостоверную информацию о работе “Шереметьево” и демонстрирует кадры скопления большого количества хаотично разбросанных чемоданов и матрасов в зонах выдачи багажа Терминала С. Это абсолютно не соответствует действительности… В настоящий момент все матрасы собраны и в залах аэропорта отсутствуют», — говорится в пресс-релизе воздушной гавани.