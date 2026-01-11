Эвакуацию нарушителей парковки активизировали в Петербурге

Отмечается, что особый контроль ведется на улицах, где размещены знаки «Остановка/Стоянка запрещена» совместно с табличкой «Время действия». Эти окна, когда парковка запрещена нужны городским служба для очистки улиц от осадков. Нарушителей эвакуируют на спецстоянку.