Эвакуацию нарушителей парковки активизировали в Петербурге

В Северной столице усилили работу по эвакуации машин, нарушающих правила парковки. Как сообщили в комитете по транспорту, службу эвакуации перевели на усиленный режим работы из-за мощного снегопада, накрывшего город и необходимости очистить улицы от снега.
— Мероприятия охватывают всю территорию города и проводятся круглосуточно, они направлены на обеспечение беспрепятственной работы городских служб, — уточнили в комитете по транспорту.
Отмечается, что особый контроль ведется на улицах, где размещены знаки «Остановка/Стоянка запрещена» совместно с табличкой «Время действия». Эти окна, когда парковка запрещена нужны городским служба для очистки улиц от осадков. Нарушителей эвакуируют на спецстоянку.
В Комтрансе напомнили, что алгоритм действий при эвакуации авто, водитель может узнать на сайте ведомства или по телефону: (812) 241−53−78.