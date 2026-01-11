Ричмонд
Эвакуацию нарушителей парковки активизировали в Петербурге

Машины убирают из центра, чтобы расчистить снег.

В Северной столице усилили работу по эвакуации машин, нарушающих правила парковки. Как сообщили в комитете по транспорту, службу эвакуации перевели на усиленный режим работы из-за мощного снегопада, накрывшего город и необходимости очистить улицы от снега.

— Мероприятия охватывают всю территорию города и проводятся круглосуточно, они направлены на обеспечение беспрепятственной работы городских служб, — уточнили в комитете по транспорту.

Отмечается, что особый контроль ведется на улицах, где размещены знаки «Остановка/Стоянка запрещена» совместно с табличкой «Время действия». Эти окна, когда парковка запрещена нужны городским служба для очистки улиц от осадков. Нарушителей эвакуируют на спецстоянку.

В Комтрансе напомнили, что алгоритм действий при эвакуации авто, водитель может узнать на сайте ведомства или по телефону: (812) 241−53−78.