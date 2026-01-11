Ричмонд
Следующие длинные выходные ждут волгоградцев в феврале

Следующие длинные выходные для волгоградцев пройдут в феврале и марте. Как следует из производственного календаря на 2026 год, ближайшими станут трехдневные выходные в четь Дня защитника Отечества.

Источник: Агентство «Москва»

Так, выходные продлятся с 21 по 23 февраля, а рабочими днями станут 24—27 февраля. В марте же жителям регионам удастся отдохнуть с 7 по 9 марта.

Майские праздники также разделят на трехдневные выходные — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне нерабочими днями станут 12, 13 и 14 числа.