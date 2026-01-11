В Башкирии за новогодние праздники госпитализировали с ожогами 45 человек.

«Уже 2 января, во время моего обхода, в реанимации находились шесть человек, среди которых полуторагодовалая девочка с ожогом от горячего бульона. Сейчас ребенок переведён в ожоговое отделение. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, — рассказал министр. — Отдельный фокус в зимнее время — обморожения. В амбулаторных условиях осмотрен и получил лечение 21 пациент, помощь в стационарах оказана 15».