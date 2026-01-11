В Башкирии за новогодние праздники госпитализировали с ожогами 45 человек.

Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин рассказал, что в течение январских каникул травмпункты и поликлиники приняли более 6,6 тыс. амбулаторных обращений. Ожоги, обморожения, отравления — все, что, к сожалению, всегда случается особенно часто в зимний праздничный период.
Почти 500 человек были госпитализированы, в том числе 45 с ожогами.
«Уже 2 января, во время моего обхода, в реанимации находились шесть человек, среди которых полуторагодовалая девочка с ожогом от горячего бульона. Сейчас ребенок переведён в ожоговое отделение. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, — рассказал министр. — Отдельный фокус в зимнее время — обморожения. В амбулаторных условиях осмотрен и получил лечение 21 пациент, помощь в стационарах оказана 15».
По словам Рахматуллина, команда минздрава работала все эти дни. Заместители и руководители отделов всю неделю ездили и смотрели, как работают больницы, поликлиники, аптеки. Проводились обходы и врачебные приемы, а также совещания с коллегами — по работе служб в праздники и по лекарственному обеспечению.
Министр поблагодарил каждого, кто провел эти праздники на смене — врачей, фельдшеров, медсестер, водителей скорой.