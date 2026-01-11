Названы населенные пункты Нижегородской области, которые войдут в Золотое кольцо

Золотое кольцо России готовится к перезагрузке к своему 60-летию — маршрут станет масштабнее и разнообразнее. В него войдут 49 городов и сёл по всей стране, включая сразу несколько населённых пунктов Нижегородской области. Проект объединит древние столицы, купеческие города и природные парки, предложив туристам автобусные экскурсии, автотуры, речные круизы и поездки по железной дороге. Все направления будут работать под единым брендом с понятной навигацией, готовой инфраструктурой и едиными стандартами сервиса, сообщил Глеб Никитин в своем телеграм-канале.