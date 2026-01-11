Ричмонд
Названы населенные пункты Нижегородской области, которые войдут в Золотое кольцо

Легендарный маршрут к юбилею расширят до 49 точек притяжения.

Источник: Комсомольская правда

Золотое кольцо России готовится к перезагрузке к своему 60-летию — маршрут станет масштабнее и разнообразнее. В него войдут 49 городов и сёл по всей стране, включая сразу несколько населённых пунктов Нижегородской области. Проект объединит древние столицы, купеческие города и природные парки, предложив туристам автобусные экскурсии, автотуры, речные круизы и поездки по железной дороге. Все направления будут работать под единым брендом с понятной навигацией, готовой инфраструктурой и едиными стандартами сервиса, сообщил Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

От Нижегородской области в обновлённое Золотое кольцо включены Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Павлово, Чкаловск и Нижний Новгород. Для региона это шанс привлечь больше гостей, дать импульс малым городам, создать рабочие места и сохранить культурное наследие.

Особое место в маршруте займёт Нижний Новгород. Город с богатой историей и яркой архитектурой станет одной из ключевых точек Золотого кольца, раскрывая туристам свою многогранную атмосферу — от старинных улиц до самобытных районов. Обновлённый маршрут обещает вывести внутренний туризм на новый уровень и открыть для путешественников знакомые города с новой стороны.