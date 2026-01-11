В Башкирии спасатели нашли на Павловском водохранилище девочку без сознания

Спасатели Госкомитета по ЧС на Павловском водохранилище нашли 15-летнюю девочку. По предоставленным данным, подросток не могла найти дорогу домой.
Как выяснилось, школьница приехала на отдых вместе с отцом из Уфы. Утром она вышла на прогулку, но к обеду не вернулась. Папа девочки сначала пытался найти пропавшую самостоятельно, а после обратился в экстренные службы.
Ребенка нашли без сознания с признаками переохлаждения на середине водохранилища. Ее эвакуировали на берег, оказав первую помощь, и передали бригаде скорой помощи. Как выяснилось, девочка заблудилась на прогулке.
