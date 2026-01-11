Новый автобусный маршрут будет запущен в Нижнем Новгороде с 12 января

Компенсационный автобусный маршрут № 52 будет запущен в Нижнем Новгороде с 12 января 2026 года, об этом сообщается в telegram-канале «Нижегородский транспорт».
Он будет следовать по маршруту: «Станция метро “Пролетарская” — парк “Дубки” — площадь Комсомольская — станция метро “Горьковская” (пл. Горького)».
Напомним, что 15 декабря 2025 года движение по трамвайным маршрутам №№ 3 и 21 было остановлено в связи с началом работ по реконструкции путей на участке от парка «Дубки» до Комсомольской площади.
«На период проведения реконструкции пользуйтесь автобусными маршрутами: №№ 7, 20, 38, 40, 52, 58, 59, 64, 81, 83 и 88», — подчеркивается в сообщении.