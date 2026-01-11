Главные новости за неделю 5−11 января. Ростов-на-Дону и область

Средняя стоимость туристических поездок из Ростовской области в страны Средней Азии в ноябре 2025 года составила 67,3 тыс. руб. на человека, что на 13% меньше год к году. В ноябре 2024 года средняя стоимость поездки одного человека из Ростовской области в страны Средней Азии составила 77,5 тыс. руб.