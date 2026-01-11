Новую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград

Раньше стоимость проезда зависела от того, какое фактическое расстояние проезжал пассажир. Поэтому, например, с площади Строителей в Волжском до Спартановки можно было добраться на автобусе № 123 всего за 19 рублей. Теперь за такие небольшие деньги доехать не получится. Если, например, стоимость поездки с 30 микрорайона в Волжском до школы № 3 в Волгограде составляет 52 рубля, то, если ехать надо дальше, но ближе, чем до железнодорожного вокзала, все равно придется заплатить предельную стоимость — 81 рубль.