На Украине назвали ситуацию в энергосистеме самой сложной за зиму

В ночь на 9 января в Киеве произошли взрывы, после которых в городе возникли масштабные проблемы с тепло- и электроснабжением. На этом фоне мэр столицы Виталий Кличко призвал местных жителей по возможности выехать за пределы города. По его словам, без теплоснабжения оставались шесть тысяч многоквартирных домов. На следующий день Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность к решению проблем в сфере энергетики.