Беспрозванных поблагодарил активистов за помощь в уборке снега в регионе

Об этом глава региона сообщил 11 января в своём телеграм-канале, подчеркнув важность общественного участия в преодолении последствий непогоды.
По словам губернатора, уже несколько дней представители партии, молодёжь и добровольцы выходят на уборку снега не только в Калининграде, но и в других муниципалитетах области. Они помогают коммунальным службам справляться с возросшей нагрузкой, расчищают тротуары, дворы и участки у социально значимых объектов, где особенно важно обеспечить безопасное передвижение людей.
Алексей Беспрозванных выразил надежду, что этот пример станет стимулом для более широкого участия жителей региона в наведении порядка. Он призвал подключаться к уборке снега представителей других политических сил, общественных организаций и предприятий. По его мнению, совместные усилия позволяют быстрее и эффективнее решать возникающие проблемы, особенно в период сложных погодных условий.
Губернатор отметил, что рассчитывать исключительно на работу коммунальных служб в дни интенсивных снегопадов недостаточно, и напомнил, что ответственность за облик городов и безопасность на улицах во многом лежит на самих жителях. Он подчеркнул, что активная гражданская позиция помогает регионам справляться с вызовами быстрее и с меньшими потерями.